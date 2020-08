© Copyright : khalil Essalak

La situation au service de réanimation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca est alarmante: 70% des patients placés sous respirateur artificiel finissent par décéder. Reportage.

Hussein Barro, chef du service de réanimation au CHU Ibn Rochd à Casablanca, l'atteste devant Le360: "nous recevons chaque jour jusqu'à 10 patients ici, en réanimation, et chacun reste alité de trois à quatre semaines. A ce rythme, si on continue comme ça, on va bientôt être débordés, il n'y aura plus de lits".

Le laisser-aller chez les jeunes, ces dernières semaines, s'est accéléré. C'est ce qui explique principalement, selon ce spécialiste de la réanimation, la situation d'aujourd'hui à Casablanca, qui tourne à la catastrophe.

"38% des personnes qui arrivent en réanimation au CHU de Casablanca sont des jeunes de moins de 40 ans, 20% étaient bien portants et n'avaient aucune maladie chronique", confirme ce professeur de médecine, qui s'exclame: "les jeunes sont inconscients! Le coronavirus ne leur fait plus peur!".

Hussein Barro révèle, de plus, cette effarante statistique: 70% des patients placés sous respirateur artificiel finissent par décéder dans son service, seuls 30%, par conséquent, s'en sortent.

D'où l'absolue nécessité, aujourd'hui, chez les jeunes, de redoubler de vigilance au lieu de continuer à croire qu'ils sont épargnés, car le virus, selon eux, ne toucherait que les personnes âgées ou les personnes qui souffrent de maladies chroniques.

C'est, en tout cas, le message que transmet ce malade, dont le père est mort des suites du Covid 19, dans un témoignage émouvant, devant Le360: "ne faites pas comme moi, protégez-vous".