© Copyright : Saïd Kadry-Le360

1.191 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du lundi 31 août au mardi 1er septembre. Les cas testés positifs s'élèvent donc à 63.781. Voici le bilan de la propagation du Covid-19 au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

1.191 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 63.781 cas le nombre total des personnes testées positives au nouveau coronavirus, annonce le ministère de la Santé, ce mardi 1er septembre à 18h00.

Le nombre des patients actifs a considérablement augmenté ces derniers jours. Il s’élève désormais à 13.675.

Le ministère de la Santé a recensé 43 décès, mais 1.327 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 1.184 morts et 48.922 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après analyses effectuées en laboratoire s’élève à 1.892.635, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.956.416.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse deviner que le nombre des contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan fait état de 339 nouveaux cas et 8 décès. Au total, cela donne 44.833 cas et 1.518 décès.

En Tunisie, au cours des dernières 24 heures, 118 nouveaux cas, un décès et 11 guérisons ont été enregistrés. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Tunisie a enregistré 3.803 cas, dont 1.573 guérisons et 77 décès.

En Mauritanie, 32 nouveaux cas, zéro décès et 34 guérisons ont été enregistrés sur les dernières 24 heures. Le cumul, depuis l’apparition de la pandémie, s’établit à 7.048 cas positifs, dont 6.464 guérisons et 159 décès.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 851.321 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

Plus de 25.533.540 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 17.635.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de lundi, 4.297 nouveaux décès et 267.187 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 819 nouveaux morts, le Brésil (553) et les États-Unis (465).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 183.602 décès pour 6.031.287 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 2.184.825 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 121.381 morts pour 3.908.272 cas, l'Inde avec 65.288 morts (3.691.166 cas), le Mexique avec 64.414 morts (599.560 cas), et le Royaume-Uni avec 41.501 morts (335.873 cas).

La Russie a franchi mardi la barre du million de contaminations.

Selon les chiffres officiels, le pays numéro quatre mondial en nombre de contaminations détectées, après les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde, a recensé 4.729 nouveaux cas ces dernières 24 heures et 123 décès, portant les totaux respectifs à 1.000.048 infections et 17.299 morts.

La Russie ne recense cependant dans son bilan officiel que les décès dont la cause première est le Covid-19, après autopsie, quand d'autres pays englobent la quasi-totalité des morts de personnes testées positives.

Des millions d'enfants reprennent le chemin de l'école, masque sur le visage et consignes de précaution au programme, pour éviter que les établissements scolaires ne deviennent des foyers de propagation du virus.

En Europe, les petits Français, Belges, Russes et Ukrainiens ont retrouvé les salles de classe ce mardi, après leurs camarades allemands, nord-irlandais ou écossais.

Le port du masque est en général obligatoire pour les élèves à partir de 11 ans, mais la Grèce l'impose dès la maternelle.

A cause du Covid-19, seul un élève sur trois dans le monde va retrouver le chemin de son établissement scolaire en cette fin d'été, les deux tiers des 1,5 milliard élèves restant "sans école" ou au mieux "dans l'incertitude", selon l'Unesco.

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 88 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (85), l'Espagne (62), le Royaume-Uni (61), et le Chili (59).

Pour la première fois depuis mai 2016, l'inflation en zone euro est passée en territoire négatif en août, tandis que le chômage a progressé en juillet, sur fond de choc économique historique provoqué par la pandémie.

L'inflation s'est établie à -0,2% contre +0,4% en juillet, selon une première estimation de l'Office européen des statistiques.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85.058 cas (10 nouveaux entre lundi et mardi), dont 4.634 décès et 80.208 guérisons.

A travers l'Asie, des centaines de milliers de jeunes filles sont poussées à des mariages précoces dans des familles ruinées par la pandémie, s'inquiètent des ONG de la région.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient mardi à 11h00 GMT 277.300 décès pour 7.354.798 cas, l'Europe 215.897 décès (3.988.094 cas), les Etats-Unis et le Canada 192.758 décès (6.159.481 cas), l'Asie 98.257 décès (5.242.623 cas), le Moyen-Orient 36.593 décès (1.504.235 cas), l'Afrique 29.815 décès (1.255.153 cas), et l'Océanie 701 décès (29.158 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

© Copyright : DR

© Copyright : DR

© Copyright : DR

© Copyright : DR

© Copyright : DR

© Copyright : DR