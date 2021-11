© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

Les agents de la police de circulation luttent en ce moment contre les propriétaires de motocyclettes dont le kit de cylindre a été modifié, pour augmenter sa puissance de manière illégale. Explications, dans ce compte-rendu, depuis Casablanca.

Les agents de la Sûreté nationale poursuivent une lutte sans merci pour arrêter les propriétaires de motocyclettes dont le cylindre a été modifié. Le cylindre est doté d’une machine pour augmenter sa puissance, alors que son moteur n’est pas adapté, ce qui confronte les chauffeurs de ces motos et les passants à de graves accidents, parfois mortels.

«Dans le cadre de la gestion de la circulation routière nous menons des opérations sécuritaires pour faire appliquer la loi quant à l’utilisation des motocyclettes à deux roues. La modification des composantes de ces motos dans l’objectif de multiplier sa puissance et de maximiser sa vitesse est un délit qui est puni par la loi selon l’article 157 et 157 du code pénal. S’il y a n’importe quelle modification dans le cylindre, la moto ne répond plus aux spécificités techniques pour lesquelles l'engin a été initialement homologué», explique, interrogé par Le360, Ali Aman. Ce commissaire de police en charge de la circulation précise aussi que cette modification du moteur peut mener à la mort.

Yassine, cycliste casablancais, confirme que plusieurs jeunes motards ont recours à cette technique de modification du moteur de leur motocyclette pour des jeux de courses-poursuite ou pour des vols à l’arrachée. «Modifier les moteurs, il n’y a pas pire. Ils enlèvent le cylindre et en placent un autre plus puissant et inadapté, et ne vérifient pas les freins. Il y a des mécaniciens qui augmentent la puissance sans augmenter les freins, et c’est très dangereux. Chacun a recours à cette technique pour une raison déterminée: pour le plaisir de rouler à grande vitesse, pour des courses poursuite, pour des vols...».

Un autre cycliste que Le360 a rencontré témoigne de la dangerosité de cet acte irresponsable de modifiication du cylindre des moteurs. «Vous avez un moteur qui roule à 120 km/h, ils modifient le moteur, il commence à rouler à 160 km/h et cela mène à la catastrophe».