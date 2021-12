© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

Plusieurs habitants de Berkane, dans la région de l'Oriental, ont exprimé leur satisfaction après le tout récent lancement de la nouvelle flotte de 80 autobus. Reportage.

Hafida, une habitante de Berkane, a partagé sa satisfaction, face caméra pour Le360, suite à la mise en circulation de la nouvelle flotte d’autobus. «Il faudrait à présent maintenir la propreté et la sécurité de la flotte», a-t-elle ajouté en guise de conseil aux usagers.

Hafida indique qu'elle a beaucoup souffert de l’absence des bus, l'obligeant à recourir au transport clandestin qualifié de dangereux par notre interlocutrice.

A son tour, Mehdi, un autre habitant de la ville, a fait part de sa joie quant à l'arrivée de ces nouveaux bus, qu'il a qualifiée d'«historique». Il souligne que les citoyens de Berkane souffraient avec la flotte précédente à cause de sa vétusté et le nombre réduit et limité de bus en service.

Mohamed a remercié tous les responsables qui ont œuvré au lancement de cet équipement public, exprimant son vœu que ces nouveaux bus puissent contribuer à alléger les souffrances des habitants de Berkane et de sa région. En particulier, des étudiants des universités et des instituts de formation professionnelle.

Rachid Mrabet, directeur général de la société de développement local qui gère cette flotte de 80 bus, signale que ces véhicules de transport public sont équipés d’une connexion wifi, d’écrans interactifs et garantissent une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite.