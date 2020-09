© Copyright : le360

À l'approche d’une rentrée scolaire marquée par le Covid-19, bon nombre de parents craignent pour la santé de leurs enfants, surtout lorsqu'ils souffrent d'un mal chronique ou d’allergie. Le point avec le Pr en médecine Abdelaziz Aichane, spécialiste des maladies respiratoires et allergiques.

Que conseillez-vous aux parents d’élèves à l’occasion de la rentrée scolaire?

Tout d’abord il est important de rappeler l’importance des cours en présentiel. Avec le confinement, on a observé une augmentation des troubles psychologiques chez les enfants. Je conseille donc aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école. Les enfants apprennent mieux et plus vite quand ils sont en classe.

Les risques sont-ils plus importants pour les enfants atteints de maladies chroniques ?

Il existe plusieurs types de maladies chroniques. Prenons l’exemple de l’asthme. Les enfants qui souffrent d'une forme d’asthme peu sévère doivent évidemment continuer de prendre le traitement de manière régulière -ce suivi est très important, que le traitement soit administré par aérosol ou par sirop. Mais dans ce cas, l’enfant asthmatique peut se rendre à l’école comme tous les autres enfants. Pour ceux qui font de l’allergie, je conseille d’aller voir le médecin traitant afin que celui-ci prescrive le traitement adéquat qui permettra à l'enfant de retourner en classe.

Pour les enfants atteints de diabète, les médecins ne peuvent pas se prononcer sur le choix que devraient faire les parents concernant le suivi de cours à distance ou en présentiel.

Concernant les maladies respiratoires, si un enfant a du mal à respirer, qu’il a des crises de manière fréquente, il faut le soigner avant qu’il ne reprenne les cours.

Est-ce que le non-port du masque pour les enfants de moins de 6 ans représente un risque de contamination, surtout au niveau du transport scolaire?

En ce qui concerne le transport scolaire, il est nécessaire de mettre en place un ensemble de mesures de prévention strictes pour préserver la santé des enfants, à savoir la réduction de l’effectif à 50%, le port du masque et un processus de désinfection régulier.Je pense que le port du masque devrait être obligatoire pour tout le monde.

Quelles sont les mesures de prévention que devraient prendre les écoles?

Premièrement, les parents doivent contrôler la température de l’enfant avant de l’envoyer à l’école. Une fois à l’école, l’enfant doit veiller au respect des gestes barrière (port du masque, distanciation sociale, lavage et désinfection des mains), dans la salle de classe comme dans la cour de récréation.