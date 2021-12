Le barrage de Touizgui Remz, dans la province d'Assa-Zag, permet d'irriguer près de 1.000 hectares de terres agricoles, et d’abreuver le cheptel dans une région où l’élevage camelin prédomine.

Touizgui Remz est le plus grand barrage de la province d’Assa-Zag. Avec les dernières précipitations, il affiche actuellement un taux de remplissage de 80%. Dans cette région saharienne, ce barrage est une aubaine pour les agriculteurs, les nomades mais aussi pour certains touristes bien initiés. Visite.

Un barrage en plein Sahara? Oui, cela existe bel et bien et le barrage Touizgui Remz, à Touizgui, dans la province d’Assa-Zag, en est l'un des exemples les plus probants.

Ce barrage a désormais une nouvelle vocation. Les habitants, élus compris, voudraient en faire une destination de prédilection d'un tourisme écologique, respectueux de l'environnement, grâce aux paysages qu’il offre en plein Sahara.

Alors que la construction de Touizgui Remz avait été entamée aux débuts des années 2000, il avait été livré à la fin de cette première décennie. Il permet aujourd'hui d'irriguer près de 1.000 hectares de terres agricoles, mais aussi à abreuver le cheptel dans une région où l’élevage camelin et le nomadisme prédominent. Cette infrastructure permet aussi de protéger les localités avoisinantes des inondations.

Ce projet avait nécessité un budget de près de 30 millions de dirhams, qui avait été financé à parts égales par le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, le ministère de l’Intérieur et l’Agence du Sud.