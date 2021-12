© Copyright : Le360

Les pluies qui se sont enfin abattues sur la province de Assa-Zag ont fait le bonheur des agriculteurs qui se sont empressés de labourer les terres et de les ensemencer. Le360 s’est rendu dans la région de Talmaout, limitrophe d’Oued Drâa, afin de recueillir les sentiments, des plus positifs, des agriculteurs. Reportage.

Cela faisait huit années que les pluies boudaient la province de Assa-Zag, compromettant de saison en saison, les campagnes agricoles. Mais en cet automne 2021, les prières des agriculteurs on été entendues et les pluies se sont enfin faites généreuses.

Ils ont ainsi exprimé leur satisfaction et même leur joie face aux pluies récentes et surtout abondantes, qui viennent nourrir la terre et ce, après 8 ans de sécheresse.

Tous se sont très vite mis au travail et ont précédé au labourage des terres arrosées pour ensuite les ensemencer. "Nous allons vous montrer le résultat de notre travail pendant les 3 ou 4 derniers jours. Tout va pour le mieux", se réjouit un agriculteur de la région.

Tels des agriculteurs nomades, les fellahs viennent vérifier l’état d’irrigation des parcelles de terres, qui est des meilleures après les pluies. "Nous sommes venus de la région de Talmaout. Et nous avons trouvé que la terre a été bien arrosée par les dernières pluies. Les gens sont venus de partout", explique cet autre agriculteur, interrogé par Le360. Et d’ajouter qu’ensuite, il mettra le cap vers une autre zone qui d’après ses informations est également bien irriguée.

C’est également la solidarité qui transparaît dans les propos de ces agriculteurs qui ont tant souffert de la sécheresse. "nos prières accompagnent toujours ceux qui viennent labourer ces terres". Quand un autre souhaite, "que Dieu fasse que la réussite soit du côté de tout le monde", affirme cet habitant issu lui aussi de Talmaout.

Afin d’encourager et soutenir ces agriculteurs, et par la même occasion contribuer à l’amélioration de la campagne agricole de la région, la délégation de l’agriculture d’Assa-Zag a fourni des semences de blé à prix symbolique.