Alors qu'ils avaient du mal à écouler leurs 5 kg d'escargot cuit, les vendeurs sur triporteurs de Ain Diab à Casablanca voient leur activité reprendre. Reportage.

L’activité des vendeurs d’escargots de Ain Diab a repris de plus belle.

Depuis la levée du couvre-feu nocturne, et l’arrivée du grand froid hivernal, les carrioles subventionnées par l’Initiative nationale du développement humain (INDH) assistent au retour des clients qui s’étaient fait rares.

«C’est surtout le soir à partir de 22h que nous connaissons un pic d’affluence et non pas en journée. Nous avons pâti du couvre-feu nocturne. Mais en ce moment, on revit», témoigne ce commerçant pour Le360.

«Pendant la période du couvre-feu , on mettait à cuire 5 kg d’escargot/ jour seulement et avec cela on avait du mal à écouler à écouler la marchandise. Mais aujourd’hui grâce à Dieu nous arrivons à vendre 10 jusqu’à 15 kg d’escargot par jour», témoigne Fatema, vendeuse.

Les clients aussi sont ravis de pouvoir savourer leur bol de soupe d'escargots fumante, qui, en plus de réchauffer l’estomac, possède aussi comme vertu de renforcer le système immunitaire. « On a besoin de renforcer l’immunité et l’escargot il n’y a pas mieux en hiver», confirme cet habitué.