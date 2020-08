© Copyright : Le360

De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer les négligences du Conseil de la ville, dirigé par le PJD, vis-à-vis d’une plage faisant pourtant référence, dans la région d’Agadir. Reportage.

Des déchets qui essaiment, des eaux usées directement déversées sur cette partie du littoral, absence de toilettes, d’équipements et de passages dédiés aux personnes à mobilité réduite...

Destination estivale privilégiée, que ce soit par les habitants du Souss ou par les touristes marocains et étrangers, la plage d’Anza, au nord d’Agadir, souffre le martyre, dans l’indifférence la plus absolue du Conseil de la ville, dirigé par le Parti Justice et Développement, dont les élus n’ont d’yeux que pour la plage du centre-ville d'Agadir.

Les habitants, des acteurs associatifs et des touristes s’indignent.

«Anza est une destination phare pour les surfeurs notamment. Mais le conseil de la ville semble ne pas tenir compte de son importance», déclare Tounsi Atrouch, président de l’Association Anza blue waves.

La situation, déplorable, perdure, malgré une décision prise en 2017 par le gouverneur de la ville de requalifier cette plage. «Nous attendons toujours que les élus agissent en conséquence», dit-il.

«En attendant, ce sont les jeunes d’Anza qui font tout pour préserver un tant soit peu cette plage, comme la mise en place de poubelles, de quelques éléments d’embellissement et zones d’animation», explique Yassine Mozako, acteur associatif.

Habitant d’Anza, Zine El Abidine Adissa dénonce une négligence volontaire.

«De nombreuses actions sont programmées et réalisées dans d’autres plages de la région, mais pas chez nous. Nous avons beau appeler à une réaction de la ville, mais rien ne se fait. Et nous ne comprenons pas un tel mépris», dit-il.

Interrogé par Le360, le Conseil de la ville a choisi de ne pas répondre à nos questions.