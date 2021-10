© Copyright : Mhand Oubarka / Le360

En ces premiers jours de l’automne, un grand nombre de touristes marocains et étrangers se rendent dans les complexes hôteliers multiservices d’Imi Ouaddar, au nord d’Agadir. Les visiteurs y apprécient les nombreux espaces de loisirs, la sécurité et la proximité avec la nature. Reportage.

Dans un complexe touristique situé 30 kilomètres au nord de la capitale du Souss, près de la plage d’Imi Ouaddar, les chalets et les mobil-homes affichent complet. Ce camping moderne, doté d’un parc aquatique, et qui offre une large palette d’activités et de loisirs, est très prisé des touristes nationaux et étrangers, et en particulier des retraités, déclarent pour Le360 les responsables du complexe, précisant que le prix de la nuitée varie de 600 à 1.000 dirhams.

Des partenariats sont également signés avec un certain nombre d'institutions afin que leurs salariés puissent bénéficier des services de ce complexe touristique.

Les hôtes rencontrés disent apprécier la qualité et la diversité des prestations fournies, ainsi que la proximité avec la nature du site, cerné de montagnes.

«Ici, nous profitons de la mer et des services fournis. La région est attrayante, il fait bon y être. Vous pouvez également parler anglais confortablement car tout le monde ici le comprend. L’endroit est également digne du confort des enfants», témoigne pour Le360 un touriste britannique.

«Le camping est gardé 24h/24. Nous apprécions la très grande sécurité des lieux», souligne de son côté un touriste français, ajoutant que les prix pour les emplacements des mobil-homes sont raisonnables, ce qui fait que cela coûte beaucoup moins cher que dans les hôtels. «Ici, c’est un petit peu notre jardin d’Eden. C’est le paradis», affirme-t-il.

D’après les professionnels du tourisme de la région, la demande pour ce genre de complexes touristiques va aller crescendo dans les prochaines années. Une mise à niveau et une montée en gamme de l’offre en campings est nécessaire afin de stimuler davantage l’activité touristique de la zone et de créer plus d'opportunités d'emploi.