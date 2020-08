© Copyright : Le360

Face à la recrudescence alarmante des cas de contamination au coronavirus, les autorités locales à Tanger, soutenues par les acteurs associatifs, ont intensifié leurs opérations de sensibilisation contre les dangers du non-respect des mesures de prévention sanitaire. Reportage.

Des éléments des forces de l’ordre et ceux des forces auxiliaires, ainsi que des agents d’autorité, parcourent en ce moment même les rues de Tanger dans le but de sensibiliser les citoyens sur les dangers du Covid-19.

Des dizaines de secouristes du Croissant Rouge marocain, appuyés par des acteurs de la société civile, se sont eux aussi mobilisés pour se joindre à ces opérations de sensibilisation.

En plus de ces efforts conjoints, des masques de protection sont actuellement distribués aux familles des quartiers ciblés.

«Notre contribution à cette campagne relève du devoir citoyen. Nous voulions apporter notre soutien aux autorités locales. Notre rôle consiste à rappel aux citoyens les consignes de prévention sanitaire, dont le port du masque et le respect des gestes barrières», déclare Mohamed Jbari, coordinateur régional du Croissant Rouge marocain à Tanger.

Parmi les quartiers concernés, figure Gorziana, à Beni Mekada, fortement touchée par la progression du virus.

Les jeunes secouristes parcourent ainsi les rues, se rendent dans les cafés et les restaurants et frappent même aux portes des maisons pour diffuser leur message et distribuer des masques sanitaires.