Vidéo. A Tanger, 433 Marocains rapatriés du Portugal et de la Turquie, logés dans des hôtels

433 citoyens marocains, bloqués en Turquie et au Portugal, ont été logés, hier soir, vendredi 17 décembre et ce samedi matin 18 décembre, dans trois hôtels situés dans le centre de Tanger, où ils séjourneront sept jours, et ceci dans le cadre des procédures de quarantaine entrées en vigueur. Reportage.

433 Marocains sont arrivés hier et aujourd’hui à l’aéroport de Tanger-Ibn Battouta. 159 d’entre eux étaient bloqués à Lisbonne, capitale portugaise, et 274 à Istanbul, en Turquie, à la suite de la décision des autorités de suspendre les vols à destination du Royaume, par crainte d’une propagation du variant Omicron. Un virus mutant qui serait plus contagieux que Delta, qui était lui-même beaucoup plus contagieux que la souche initiale du virus responsable du Covid-19, le SARS-CoV-2. Ces Marocains ont été escortés par bus privés vers les hôtels, après avoir été reçus à l'aéroport international de Tanger-Ibn Battouta, par les autorités locales accompagnées d’une équipe médicale afin de les soumettre à des examens médicaux approfondis pour détecter d’éventuelles contaminations liées au Covid-19, notamment au nouveau variant Omicron. Vidéographie. Vols de rapatriement: conditions d’éligibilité, protocole sanitaire... voici ce qu'il faut retenir Pour rappel, les autorités marocaines ont décidé de mettre fin au dispositif mis en place pour permettre aux Marocains, résidant effectivement dans le Royaume et bloqués à l’étranger, de regagner le territoire national, c'est-à-dire au bout d’une semaine, à savoir le jeudi 23 décembre 2021 en raison de la propagation fulgurante du variant Omicron. Les Marocains qui seront rapatriés seront tenus de présenter, à l’enregistrement, leur carte d’identité nationale ou leur passeport, prouvant leur adresse au Maroc, ainsi qu’un test PCR de moins de 48 heures. Ils subiront des tests PCR toutes les 48 heures dans les hôtels où ils seront confinés (aux frais de l’Etat) pendant 7 jours. Toute personne testée positive à l’aéroport ou à l’hôtel sera prise en charge par les autorités sanitaires compétentes.

Par Said Kadry