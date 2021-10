© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

A l’occasion de la rentrée scolaire 2021-2022, les internats situés à Oujda ont commencé à accueillir les élèves afin de leur permettre de poursuivre leurs études en toute sérénité.

Les structures d’hébergement estudiantin situées à Oujda ont récemment rouvert leurs portes aux élèves à l’occasion de la rentrée scolaire.

Ces structures socio-éducatives, visant à encourager la formation et l’éducation et à réduire le taux de décrochage scolaire, sont gérées dans le respect des mesures sanitaires et ce, selon un protocole strict.

"Ce protocole a pour objectif d’assurer la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du coronavirus au sein de ces établissements", confirme, dans une déclaration pour Le360, Karim Keddar, chargé de la gestion de la direction régionale de l'éducation d’Oujda.

Selon ce responsable, des équipements et des produits de stérilisation et de désinfection ont été acquis et distribués auprès de toutes les structures d’hébergement estudiantin qui se trouvent à Oujda.

De leur côté, les élèves rencontrés sur place ont exprimé leur satisfaction quant aux conditions de leur accueil, tout en saluant les efforts qui ont été fournis par la direction régionale de l'éducation d’Oujda pour améliorer les services de restauration et d’hébergement qui leur sont fournis.