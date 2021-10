© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

Du matériel et équipements professionnels ont été remis à Oujda, jeudi 30 septembre 2021, à 98 jeunes porteurs de projets, lauréats de centres de formation professionnelle et d'autres instituts de formation des différentes provinces de la région de l’Oriental, pour un coût global de 6 millions de dirhams.

Ces équipements, remis par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, en présence notamment du secrétaire général de la Wilaya de l’Oriental, Souleimane El Hajjam, concernent différentes spécialités professionnelles, dont le bâtiment et les travaux publics, la mécanique automobile, les services numériques et l’artisanat. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme national d’insertion par les activités économiques, initié par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en vue de soutenir les jeunes ayant bénéficié d’une formation professionnelle et qui sont porteurs de projets.

Il s’agit d’encourager ces jeunes à créer leurs propres entreprises, en plus de promouvoir les activités génératrices de revenu menées par des coopératives dans les différents domaines économiques. Le nombre des bénéficiaires de ce programme au niveau de l’Oriental a atteint 416 durant la période 2016-2020, dont 32 coopératives et PME et 384 auto-entrepreneurs, pour un coût global de 21,4 MDH.

Les conditions pour bénéficier de ce programme portent notamment sur l’obtention d’un diplôme de formation professionnelle ou d’un autre certificat professionnel, en plus de justifier d’une expérience professionnelle de trois ans et d’être âgé entre 18 et 45 ans. Par ailleurs, le projet proposé doit être réaliste et réalisable, et le porteur du projet doit être dans l’incapacité de le financer tout seul, en raison de sa situation socio-économique.

Dans une déclaration, le coordinateur régional de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans l’Oriental, Samir Benayada, a indiqué que cette opération s’inscrivait dans le cadre de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les jeunes pour les encourager à intégrer le marché du travail, à travers le programme national d’insertion par les activités économiques initié par la Fondation.

L’importance et l’efficacité de ce programme, doté de mécanismes de soutien financier, de formation et de suivi, a permis d’assurer le succès des projets soutenus, avec un taux de réussite atteignant les 95% dans la région de l’Oriental, selon les résultats des dernières études d’évaluation du programme, a-t-il indiqué.

De leur côté, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour ce soutien apporté par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, notant que cette initiative est à même de les aider à concrétiser leur projet d’entrepreneuriat et à renforcer leurs compétences professionnelles, d’autant plus qu’ils ont bénéficié, dans le cadre de ce programme, de formations et d’actions d’accompagnement.