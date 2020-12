© Copyright : Le360

Selon les dispositions de la convention de mai 2020 entre le Haut-Commissariat des Nations Unies (UNHCR) et le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), afin de favoriser l’accès des réfugiés et des migrants subsahariens aux soins de santé, deux opérations chirurgicales ont eu lieu, lundi 14 décembre, dans une clinique privée de Marrakech.

L’accès aux soins pour les migrants subsahariens et les réfugiés au Maroc: c’est l’objectif du partenariat signé en mai dernier entre le représentant de l’UNHCR au Maroc, François Reybet-Degat et le président du CNOM, Mohammadin Boubekri. Suite à cette convention, le CNOM s’est engagé à apporter son soutien aux migrants subsahariens et aux demandeurs d’asile, en collaboration avec les cliniques et laboratoires privés.

Hier, lundi 14 décembre 2020 à Marrakech, deux premières opérations chirurgicales ont eu lieu dans l’une des cliniques de la ville. deux patients de nationalité syrienne et sénégalaise ont été opérés.

"Le Conseil régional de l’Ordre des médecins de la région Marrakech-Safi a pu réaliser ces opérations en collaboration avec des médecins et cliniques du secteur privé, dans le cadre de l’engagement du Maroc dans la protection des droits de l’homme en général et la protection des droits des réfugiés en particulier", explique Tarik Hanich, président du CROM-RMS.

Deux types de chirurgie ophtalmique ont eu lieu hier. La première opération a traité un cas de cataracte, la seconde a concerné l'ablation d'une tumeur conjonctivale. "Les médecins du secteur privé ont répondu favorablement à cette action. Aujourd’hui, nous avons commencé les premières interventions et ce n’est que le début d’une longue série d’opérations pour satisfaire les migrants qui sont dans le besoin", indique pour sa part Benhaddou Rajaâ, ophtalmologiste.

En plus de la région de Marrakech-Safi, plusieurs opérations sont programmées dans les prochains jours, cette fois-ci dans les régions de l’Oriental, Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra.