Le marché de gros des céréales et des légumineuses de Casablanca est largement boudé par les clients. Lentilles, fèves, haricots et pois chiches sont disponibles en abondance, mais l’affluence n’est pas au rendez-vous. Tour d’horizon.

Aziz Watiq, commerçant et responsable du marché des céréales et des légumineuses, fait remarquer que l’affluence pour ces graines riches en protéines est moins importante que lors des années précédentes.

Dressant l’état des lieux de ce commerce important, il estime que les conditions climatiques ont participé à faire reculer les ventes de ces légumes secs. «En général, c’est lorsqu’il pleut et qu’il y a le froid que la vente de ces produits bat son plein. De fait, le retard de la pluviométrie a porté un coup aux commerçants», déclare-t-il.

Quant aux prix, notre interlocuteur affirme qu’ils sont abordables et n’ont connu aucune hausse. Très prisées, les lentilles sont vendues entre 6 et 8 dirhams le kilo. Quant aux haricots, leur prix se situe entre 13 et 14 dirhams le kilo, selon leur qualité et leur provenance.

Aziz Watiq impute l'importante baisse de la consommation de céréales et de légumineuses à la crise sanitaire qui, selon lui, a sérieusement impacté les petites bourses.

Un autre commerçant rencontré sur les lieux indique que la marchandise est disponible en grande quantité, mais que les clients se font rares.