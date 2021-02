© Copyright : le360

28 jours après la première dose du vaccin anti-Covid, les personnels de la DGSN ont eu droit à la deuxième, ce vendredi 26 février. Reportage à la préfecture de police de Casablanca.

La même discipline et la même bonne organisation ont marqué la deuxième phase de vaccination des personnels de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à Casablanca. «Tout se passe dans de très bonnes conditions», affirme Dr. Zakia Alaoui qui supervise cette opération à la préfecture de police de la Métropole. À l’arrivée de chaque policier, on vérifie d’abord qu’il a bénéficié de la première dose et que sa température est normale.

Comme le veut le protocole mis en place, après la piqûre, les personnes vaccinées sont mises sous observation pendant 15 minutes pour voir si elles ne présentaient pas d’effets secondaires. Et, sur ce point-là aussi, tout se passe très bien. «Nous posons des questions pour savoir s’il y avait eu des effets secondaires après la première phase, mais il s’agit de manifestations bénignes dans la majorité des cas: de petits problèmes de tension ou de la fièvre», explique Dr. Alaoui.

La praticienne met toutefois en garde: avec l’injection de la même dose, on doit continuer à porter le masque et à respecter les gestes barrières. «Nous n’atteindrons pas l’immunité collective avant d’avoir vacciné 60% de la population», ajoute Dr. Alaoui.