Les personnes ayant contracté le virus, puis qui en ont guéri, sont-elles concernées par la vaccination? Voici ce qu'en dit un médecin.

Avec l’annonce royale d’une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19, l’opinion publique se pose plusieurs questions d’ordre pratique. L’une d’entre elles porte sur le fait de savoir si les personnes guéries du virus sont concernées par cette campagne de vaccination.

En principe, c’est l’idéal, nous répond le Dr. Tayeb Hamdi, vice-président de la Fédération nationale de la Santé.

«L’immunité post-vaccinale est plus solide et plus durable que l’immunité post-maladie», explique ce praticien. Pour le Dr. Hamdi, avoir été contaminé par le virus, puis en avoir été guéri, ne signifie pas que toutes les personnes ont pu produire des anticorps, leur conférant une immunité suffisante.

Durant plusieurs mois, il a été dit un peu partout que les personnes atteintes du Covid-19 et guéries ne risquaient pas une re-contamination, mais plusieurs cas sont venus démontrer le contraire, même si ceux-ci sont en nombre très insignifiant.

A hier, mardi 10 novembre à 18 heures, le Maroc recensait 216.851 patients guéris, soit un taux de guérison dépassant les 81%. Les cas encore actifs restent, eux, au nombre de 43.889, pour un total de 4.425 décès depuis le début de la pandémie au Maroc, en mars dernier.