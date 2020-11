© Copyright : DR

L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguérir annonce le lancement de sa «School of Computer Sciences» (UM6P-CS), une école d’ingénieurs spécialisée dans les sciences de l’informatique. La première promotion est prévue pour l’automne 2021.

L’UM6P ajoute une nouvelle brique à son cursus polytechnique et pluridisciplinaire de l’UM6P, en lançant la «School of Computer Sciences». La nouvelle école sera hébergée au sein du Data Center de Benguérir, et se présente comme «un laboratoire vivant de pour la pratique et l’expérimentation des travaux de recherche» dans les sciences informatiques, indique l’UM6P dans un communiqué. La «School of Computer Sciences» accueillera sa première promotion à l'automne 2021, précise la même source.

L’UM6P-CS propose, à partir de la rentrée prochaine, une formation d’ingénieur (Bac + 5) spécialisée dans le numérique. Ce cursus d'excellence, à la fois théorique et pratique, se déroule en deux années préparatoires intégrées, orientées vers le numérique, suivies du cycle ingénieur de trois ans permettant de se spécialiser dans différentes filières du numérique, dont l’intelligence artificielle, les sciences des données, la cybersécurité, la finance numérique, les réseaux sociaux et l’Internet des objets.

L’équipe pédagogique de l’UM6P-CS réunit des enseignants-chercheurs renommés et bénéficie de nombreux partenariats avec les meilleures écoles d’ingénieurs et universités du monde, indique l’Université.

Tournée vers l’innovation, la recherche et la pratique, l’UM6P-CS prône un apprentissage basé sur l'expérimentation grâce au supercalculateur du Data Center de Benguérir, à ses laboratoires, et en particulier aux «Fablabs» et aux «Living Labs».

«Désormais, les meilleurs étudiantes et étudiants marocains intéressés par la voie du numérique ont la possibilité d’accéder à une école d’ingénieurs avec cycle préparatoire intégré, qui délivre au terme des cinq ans d’études un diplôme d’ingénieur», conclut le communiqué.