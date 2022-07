© Copyright : DR

Alors qu’elle assistait à un spectacle de fantasia à Marrakech, où elle passait ses vacances, une touriste israélienne s’est élancée au secours d’un cavalier victime d’une mauvaise chute.

La scène s’est déroulée en quelques minutes à peine et un terrible drame aurait soldé ce spectacle de tbourida ce jour-là, si ce n’était la vitesse à laquelle une femme, jaillie de la foule, a volé au secours d’un homme en détresse.

Alors que les cavaliers de tbourida avaient pris le départ de leur course, l’un des chevaux, lancés au grand galop, a trébuché à l’instant où retentissait la détonation des fusils. Emporté dans la chute de sa monture, le cavalier est tombé violemment, et ne s’est pas relevé.

A mesure que les secondes passaient, l’affolement gagnait les autres cavaliers ayant mis pied à terre pour venir au secours de leur compagnon. Puis, comme en témoigne la vidéo filmée ce jour-là par le public sous le choc, une femme s’est élancée subitement sur le champ de course et a entrepris un massage cardiaque sur l’homme, inconscient.

Heureux hasard, Rawad Mafraa, la touriste israélienne, est médecin. «Le cavalier ne bougeait plus, il semblait avoir perdu conscience. Je suis arrivée sur place, il y avait beaucoup de monde autour de lui et tout le monde criait ‘il est mort, il est mort’. Et j’ai répondu ‘non, il n’est pas mort’, parce que je refusais d’abandonner», explique la jeune femme sur la chaîne i24. Puis, se souvient-elle émue, une fois l’homme revenu à lui, «tout le monde applaudissait, j’avais envie de pleurer, mais je me suis retenue».

Après avoir été réanimé, l’homme de 53 ans a pu être amené à l’hôpital par les secours, arrivés juste après ce sauvetage in extremis.

Avant de quitter le Maroc, Rawad Mafraa et un autre médecin qui l’accompagnait au cours de ce séjour au Maroc, ont tenu à rendre visite au cavalier. A l’hôpital, ils ont fait sa connaissance et ont pu aussi rencontrer sa famille. «C’est comme son anniversaire, c’est comme s’il était né à nouveau», s’enthousiasme l’autre médecin israélien en tenant la main du patient.

«Quand je suis entrée (dans la chambre), il a dit ‘vous êtes celle qui m’a sauvé’. Et ce qui m’a le plus touché, c’est que quand je lui ai demandé s’il se souvenait de l’accident il m’a répondu, ‘je me souviens juste de votre visage et celui de votre ami’», raconte la jeune femme.