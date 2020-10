© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Assoiffé de vengeance, un homme d’une trentaine d’années a séquestré et violé une jeune serveuse âgée de 28 ans.

Fin de semaine mouvementée à Benslimane. La police judiciaire de la ville a renvoyé un trentenaire devant le procureur du roi près le tribunal local de première instance, pour avoir séquestré et violé une serveuse âgée de 28 ans.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans sa livraison du 7 octobre, que le prévenu a séquestré la jeune femme dans la chambre d'une maison appartenant à son père et située dans les environs de Benslimane, avant de la violer et la photoghraphier, entièrement nue. L'homme a ensuite envoyé ces photos à l’une de ses proches, via WhatsApp, pour prendre sa revanche.

Le prévenu a été interpellé ce samedi 3 octobre, suite au dépôt de plainte de la jeune serveuse. Cette dernière a en effet affirmé, dans sa plainte, que le trentenaire, alors en état d’ébriété avancé, l’avait forcée à l’accompagner à la maison de campagne de son père, où il l’a séquestrée pendant une journée entière. La plaignante a déclaré avoir subi des violences verbales et physiques, avant d'être violée et prise en photos.

Dans son procès verbal consulté par le quotidien Al Akhbar, le prévenu a établi sa version des faits. Il évoque une relation amoureuse avec la serveuse. Une relation qui dure depuis trois ans. Il affirme lui avait déjà promis le mariage à condition qu’elle s’éloigne de la voie de la prostitution. Sauf que des problèmes survenus dans le couple l’ont poussé à séquestrer la jeune femme, justifie-t-il dans le PV.

Selon Al Akhbar, la plaignante a été renvoyée vers la cellule de police chargée des femmes victimes de violence.