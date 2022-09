© Copyright : DR

Kiosque360. Une étude a révélé que 25,3% des cas de violence à l’égard des enfants étaient d’ordre sexuel, avec une prédominance de victimes féminines. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Plus d’un quart des violences faites aux enfants sont de nature «sexuelle». C’est ce que vient de révéler une étude entrant dans le cadre de la lutte contre la violence, basée sur le genre, à l’égard des enfants. Bien entendu, ce pourcentage est nettement plus important chez les filles que les garçons, avec des parts respectives de 61% et 39%.

Les résultats de cette étude, menée dans ce cadre d’un projet lancé par l'association marocaine «Amane», en partenariat avec l’ONG espagnole AIDA et avec l’appui financier de l’Agence Catalane de Coopération au Développement, sont rapportés par Al Ahdath al Maghribia dans son édition du mercredi 14 septembre. La publication souligne que l’étude a conclu que les stéréotypes liés au genre et basés, notamment, sur des traditions et une culture patriarcale, contribuent à considérer les violences faites aux enfants comme des méthodes éducatives socialement acceptées.

Autre constat dont se fait écho le quotidien: les cas de violences contre les enfants ont fortement augmenté depuis l’avènement de la crise sanitaire. Cela inclut aussi bien les violences faites dans le cadre familial que celles faites sur Internet.

Le rapport publié à l’issue de ces travaux souligne, par ailleurs, qu’une attention particulière a été accordée au renforcement des capacités des acteurs du système de la protection de l’enfance, afin de les outiller de moyens de détection et de prise en charge des cas de violences sexuelles à l’encontre des filles et adolescentes. Ceci, ajoute Al Ahdath al Maghribia, dans le but de leur donner la possibilité d’avoir un avenir meilleur. Dans ce cadre, 64 acteurs appartenant à la société civile et à différentes institutions opérant dans les secteurs de la santé, la justice, la jeunesse ou encore l'éducation, ont été formés à Fès et Meknès,

Parmi les réalisations recensées dans le cadre de ce projet, figure également la prise en charge juridique, sociale, psychologique et médicale de plus de 138 enfants victimes de violences. 257 enfants et 125 parents ont pour leur part été sensibilisés à la prévention et à la détection des violences sexuelles à travers 36 séances de formation/sensibilisation, et des projets pédagogiques créés avec de jeunes collégiens.

Comme le rapporte aussi le journal, le rapport rappelle que l’association Amane a lancé une campagne digitale intitulée «stop à la violence contre les enfants», qui a permis de sensibiliser plus de 500.000 personnes âgées de 18 à 64 ans sur les dangers des violences à l’égard des enfants et les dispositifs mis en place par l’Etat et les associations pour accompagner les victimes et leurs familles. Cette campagne visait également à lutter contre les effets dévastateurs des violences sur la construction des enfants et le développement de la société.