Un navire de croisière partira en mer pour 9 mois à la découverte du monde et fera escale au port de Casablanca

Un navire de croisière de la Royal Carribean International.

Le navire Serenade of the Sea, de la compagnie Royal Carribean International, prendra la mer, depuis Miami aux Etats-Unis, pour un voyage qui durera 9 mois et sera composé de 4 croisières expériences à la découverte de différentes zones du monde. Le départ est prévu dans à peine plus d’un an, 10 décembre 2023.

Durant son long périple, le Serenade of the Sea proposera 4 croisières d’une durée de 2 à 3 mois chacune, à travers les 7 continents et plus de 150 destinations dans 65 pays.

Ainsi la première expédition se fera-t-elle en Amérique et en Antarctique du 10 décembre 2023 au 11 février 2024. La deuxième découverte proposée sera celle de l’Asie et du Pacifique du 11 février au 9 mai 2024. En troisième lieu, les voyageurs pourront admirer les trésors et merveilles du Moyen-Orient et de la Méditerranée du 9 mai 2024 au 10 juillet 2024 et enfin le dernier trajet permettra de visiter des capitales de la culture du 10 juillet 2024 au 10 septembre 2024. Certaines des escales ont déjà été dévoilées par la compagnie dans un communiqué diffusé le 20 octobre 2021. Le navire s’arrêtera en effet, au Port de Casablanca, à Qaqortoq au Groenland, à Shimzi au Japon, au Matchu Pitchu au Pérou, au Taj Mahal en Inde. Les personnes intéressées par cette croisière ont la possibilité de réserver seulement l’une des expéditions proposées et pourront accéder aux tickets en décembre 2022. Port de Casablanca: bientôt un nouveau terminal de croisières Ainsi, les Marocains ou les résidents au Maroc qui souhaiteraient prendre part à l’une des expéditions de cette croisière pourront prendre le bateau en marche à partir du port de Casablanca. Pour vivre l'un de ces expériences d'un minimum de 2 mois, il faudra investir 61.000 dollars par personne, c’est-à-dire à peu près 600.000 dirhams sans compter les taxes et autres frais à bord. Pour une suite, le montant grimpe évidemment et s'affiche ainsi à 115.000 dollars. Le prix pour la découverte des merveilles qu'offre le monde.

Par Qods Chabaa