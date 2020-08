© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Le procès d'un pédiatre septuagénaire a été ouvert à la Cour d'appel de Rabat. Il vient d’être interrogé par le juge d’instruction. Un mineur est également poursuivi pour complicité dans cette affaire qui risque de connaître de nouveaux rebondissements.

L'affaire du médecin pédophile de Témara, de Harhoura plus précisément, vient d'atterrir devant la justice. Le pédiatre septuagénaire a, en effet, été interrogé par le juge d'instruction dans le cadre du procès ouvert par la Cour d'appel de Rabat, rapporte Al Akhbar dans sa livraison du jeudi 6 août. Un procès, précise le quotidien, qui risque de connaître de nouveaux rebondissements et qui est surtout très suivi par le milieu associatif.

Les victimes, issues principalement des milieux défavorisés de Témara et sa région, se comptent déjà par dizaines. Et leur nombre risque encore d'être revu à la hausse, croit savoir le quotidien. Selon des informations auxquelles il a pu avoir accès, Al Akhbar affirme que les services de sécurité de cette ville satellite de la Capitale continuent d'enregistrer des plaintes liées à cette affaires. D’autres parents qui pensent, en effet, que leurs enfants ont été abusés par le pédiatre, ont finalement décidé, eux aussi, de recourir à la justice.

L’enquête poussée à laquelle sont soumis le médecin septuagénaire et son complice mineur, qui jouait l'intermédiaire pour lui, ne manquera pas de révéler de nouveaux éléments. L'enquête préliminaire, qui a abouti à la mise sous mandat dépôt du pédiatre à la prison de Laarajat, à Salé, a déjà pu lever le voile sur les rapports entre ce dernier et son complice. Ainsi, avant d'en arriver à faire l’intermédiaire en appâtant des mineurs pour le médecin, le complice en question avait aussi subi, et pendant longtemps, les sévices sexuels du pédiatre.

Les premiers éléments de l'enquête ont également confirmé les déclarations des victimes. Le médecin pédophile qui, en plus d'exercer dans son cabinet, officiait également dans une clinique privée, commençait par attirer ses victimes pour abuser d'elles dans son cabinet, avant de les entraîner chez lui ou encore dans sa voiture, qu'il prenait soin de garer loin des regards, dans un bois, à la sortie de la ville. Il aurait même abusé de l'une de ses victimes dans la clinique privée où il officiait. D'après Al Akhbar, cela s'est passé pendant la période de confinement. Le pédiatre aurait accompagné, dans cette clinique, un enfant mineur qu’il a tenu à garder près de lui durant toute la nuit, pendant sa permanence. Il aurait affirmé à ses confrères qu’il s’agissait de son fils qu'il n'avait pu laisser seul à la maison, sa mère et ses frères étant restés bloqués en France, poursuit le quotidien. De son côté, son complice s'est chargé de justifier l'absence de l'enfant auprès de ses vrais parents.

L'affaire du pédiatre pédophile remonte à fin mai dernier, rappelle Al Akhbar. La brigade de la police judiciaire de Témara avait reçu une plainte des parents de deux adolescents de 13 et 17 ans, pour détournement de mineurs via des contenus numériques à caractère pornographique.

Les investigations effectuées ont permis d'interpeller le médecin et son intermédiaire, et de saisir les appareils et équipements informatiques utilisés dans l'envoi et le partage des contenus pornographiques, en vue de les soumettre à l'expertise technique nécessaire au laboratoire d'analyse des traces numériques.

Le pédiatre a été placé en garde à vue sur ordre du Parquet compétent. Officiellement, il est poursuivi pour son implication dans une affaire de viol et détournement de mineurs et d'exploitation de personnes en situation de vulnérabilité.