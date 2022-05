© Copyright : DR

La quatrième édition du congrès Ciné-psy Maroc aura lieu les 27 et le 28 mai 2022, à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Ouvert au grand public, ce congrès, unique en Afrique et dans les pays arabes, a choisi la thématique de la dépression.

La faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca accueillera, les 27 et 28 mai, la 4e édition du Ciné-psy qui met en avant les pathologies mentales en se basant sur des films documentaires qui démontrent la réalité du monde des patients en souffrance. Le but est de les déstigmatiser dans la société marocaine. Le thème choisi pour cette édition est la dépression.

Sujet encore tabou dans la société marocaine, la dépression n’est pas considérée comme une pathologie à part entière, ou encore comme un véritable obstacle au bien-être de la personne et de la société.

Pourtant, les chiffres sont très significatifs du grand malaise de la société marocaine, puisqu’un Marocain sur deux est dépressif.

La conjoncture mondiale, depuis les deux dernières années, dictée par une pandémie sans précédent, n’a fait qu’empirer la situation, en mettant à rude épreuve l'état psychologique de millions de personnes. Résultat: chaque famille marocaine a eu au moins un de ses membres fortement touché par la dépression.

Cette thématique s’est donc imposée comme une évidence afin d'essayer de (mieux) cerner cette maladie et de lui accorder la place qu’elle mérite dans toute discussion autour du mental au Maroc.

Discussions, échanges, partages de regards et d’expériences, la 4e édition du Ciné-psy Maroc se veut un carrefour qui réunit des experts en la matière, mais aussi des personnes touchées directement ou indirectement, par la maladie.

C’est ainsi que des familles de patients, souvent exclues des débats, auront l’occasion et la plateforme pour s’exprimer, car elles sont considérées comme parties intégrantes de cette équation souvent complexe qu’est la prise en charge du patient atteint de dépression.

Les échanges entre les familles, les professionnels de la psychiatrie (psychiatres, neurologues, psychologues, art-thérapeutes, nutritionnistes, infirmiers…) permettront de mettre en exergue différents sujets relatifs à la dépression, mais aussi de lever le voile d’incompréhensions et de tabous qui l’entoure.

Parler de la dépression est une des premières approches, nécessaires, vers une meilleure compréhension de la maladie mentale et une prise en charge plus adéquate et globale du patient.

Le Maroc évolue dans un environnement où la maladie mentale ne bénéficie pas encore d’un vrai regard bienveillant et intéressé de la société, et surtout débarrassé des tabous. Cette 4e édition du Ciné-psy Maroc se veut une plateforme qui expose différents aspects de la dépression, tout en engageant un dialogue ouvert autour de cette maladie, pour le bien-être du patient, de la famille et donc de la société.