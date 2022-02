© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs dizaines de boutiques ont été endommagées à des degrés variables par l’incendie. Malgré la violence du feu, aucune victime n’a été déplorée. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Un incendie s'est déclaré mardi dans la soirée à R’cif, un marché emblématique de l’ancienne médina de Fès. Selon le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 17 février, plusieurs dizaines de boutiques ont été ravagées par le feu, mais l’incendie n’a heureusement pas fait de victimes. Le quotidien, qui parle de dégâts matériels importants, assure qu'une enquête va être ouverte.

Citant l’autorité locale qui s’est déplacée sur les lieux immédiatement après l’incident, le quotidien indique que la partie du marché qui a été touchée abrite des boutiques qui vendent principalement des produits alimentaires, ainsi que des fruits et légumes. Il s’agit de constructions très anciennes qui ont d’ailleurs bénéficié du programme de mise à niveau et de réhabilitation de l’ancienne médina de Fès, lancé il y a quelques années. Dans le cadre de ce programme, poursuit Al Akhbar, les devantures des commerces de R'cif ont été renforcées et enjolivées avec des structures en bois. Ce qui, d’après le quotidien, aurait favorisé la propagation du feu.

Les autorités locales ont pu recenser, poursuit le quotidien, quelque 18 commerces partiellement endommagés, en plus d’une vieille petite maison que les riverains connaissent sous le nom de «M’sria». Les dégâts ont été constatés uniquement sur les façades des boutiques en question. Par contre, ajoute le quotidien, huit autres boutiques ont été complètement ravagées par le feu qui, malgré sa violence n’a heureusement fait aucune victime.

Cela dit, le feu n’a pu être maîtrisé qu’au bout de deux heures. La caserne des pompiers se trouve très loin des lieux et la médina ne permet pas un accès facile aux gros engins, ce qui a quelque peu retardé l’intervention des éléments de la protection civile. Ces derniers ont déployé d’importants moyens logistiques et humains pour venir à bout des flammes et maîtriser aussi rapidement que possible l’incendie.

S’agissant des causes de l’incendie, comme précisé plus haut, une enquête est en cours pour déterminer ce qui a provoqué ce sinistre. Cependant, le quotidien avance l’hypothèse d’un court-circuit, les fils électriques n’étant manifestement pas correctement isolés. Selon Al Akhbar, le wali de la région, qui était sur place, a immédiatement convoqué l’entrepreneur qui avait pris en charge la réhabilitation de cette partie de l’ancienne médina. L’ordre a donc été donné pour que les commerces endommagés soient rapidement remis en état et complètement restaurés. Les commerçants sinistrés devraient également être dédommagés après la fin de l’opération de recensement. Le wali a, de même, ordonné que tout le réseau électrique soit refait pour que pareil incident ne se reproduise plus.