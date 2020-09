Il y aura décidément un avant et un après l’affaire du petit Adnane, cet enfant violé et assassiné à Tanger et dont l’histoire a suscité choc et émoi au Maroc. Depuis, les arrestations de pédophiles se multiplient. Dernière affaire en date, celle d’un pédophile à Larache. En effet, nous raconte le quotidien Al Ahdath Al-Maghribia dans son édition du lundi 21 septembre, un pédophile a été déféré, vendredi dernier, devant le procureur général près la Cour d’appel de Tanger.

Le suspect est accusé d’homosexualité, abus sur mineur et violence, ainsi que d'organisation d’un espace de prostitution. Il aurait également enregistré ses crimes et en aurait fait des films pornographiques qu’il diffusait sur internet. Les forces de l’ordre ont d'ailleurs saisi des enregistrements, ainsi que des lubrifiants.

Tout a éclaté, selon Al Ahdath, quant le pédophile en série a menacé la soeur d’une de ses victimes, qui s’en s’était pris à lui à cause des violences sexuelles qu'il avait fait subir à son frère de 10 ans. La jeune fille a alors eu recours aux forces de l’ordre, auxquelles elle a relaté le récit des viols dont son frère avait été victime.

Ainsi alertée, la police s’est rendue au domicile du violeur présumé où elle a trouvé nombre de preuves des penchants pervers de ce quinquagénaire résidant dans le quartier Mirad, près de Radio Alto. Le pédophile présumé poussait le vice jusqu’à installer des caméras cachées dans son domicile pour immortaliser ses crimes.