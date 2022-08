© Copyright : DR

Kiosque360. Le tribunal de première instance d’Oued-Zem poursuit trois membres d’un réseau de sextorsion qui sévissaient dans la ville des martyrs. Parmi leurs victimes, un ancien joueur de l’équipe nationale et analyste d’une chaîne sportive du Golfe, rapporte le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Trois jeunes de la localité d’Oued-Zem viennent de tomber dans les filets de la police judiciaire pour escroquerie et chantage sur les réseaux sociaux. Les trois jeunes, qui se faisaient passer pour des filles via de faux comptes sur la Toile, cherchaient leurs victimes parmi les stars.



C’est ainsi qu’ils ont repéré un ancien joueur de l’équipe nationale et analyste d’une chaîne sportive du Golfe. L’un d’entre eux est entré en contact avec l’ancien joueur en se faisant passer pour une fille, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 13 et 14 août.



Lors de leurs échanges, le jeune a réussi à filmer l’ancien joueur dans des positions compromettantes et indécentes, avant de passer au chantage. Il le menaçait de mettre les photos et les vidéos sur les réseaux sociaux et de les envoyer à son épouse, ses enfants et ses proches. Face à la menace, la victime a cédé en lui transférant la somme de 150.000 dirhams.



Après avoir encaissé cette somme, le jeune est revenu à la charge, indiquent les sources du quotidien, pour réclamer de l’argent. Ce que la victime n’a pas digéré, fait savoir la même source, avant de charger son frère de déposer une plainte auprès des services compétents dans la localité de Oued-Zem, qui ont immédiatement ouvert une enquête dans ce cadre.



Les investigations menées par les éléments de la police judiciaire de la ville les ont conduits rapidement à identifier l’auteur de l’escroquerie et du chantage. Arrêté, il a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête. A ce moment, ses deux complices ont pris la poudre d’escampette en mettant le cap sur Tanger. Mais leur aventure s’est terminée dans les filets de la police judiciaire de Tanger qui collaborait avec son homologue de Oued-Zem.



L’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, poursuit le quotidien, a montré que les trois membres de cette bande avaient à leur actif d’autres victimes qui passaient à la caisse de peur de voir leurs vidéos compromettantes publiées.