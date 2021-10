Transport aérien: au départ et à destination de trois pays, RAM change gratuitement ou rembourse les billets

Suite à la décision du Maroc de suspendre, dès ce soir, mercredi 20 octobre 2021, l'ensemble de ses vols aériens depuis et vers les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne, Royal Air Maroc (RAM) propose un changement gratuit de dates et de destinations pour les voyageurs.

Dans une note diffusée ce mercredi 20 octobre 2021, RAM informe ses passagers, ayant acheté des billets pour les vols reliant le Maroc aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et à l’Allemagne, qu’ils bénéficieront d’un changement gratuit et sans frais jusqu'au 15 décembre 2021 vers ces mêmes destinations ou d’autres. RAM souligne aussi qu’il est possible d’obtenir un remboursement des billets sous forme d'avoir valable 12 mois, et remboursable à la fin de sa validité sous forme numéraire, sur demande du client. Un remboursement numéraire dans le point de vente initial, ajoute RAM, est également envisagé. Transport aérien: à cause du Covid, le Maroc suspend ses vols depuis et vers les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne A titre de rappel, le Maroc a décidé de suspendre ses vols aériens depuis et vers les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne pour des raisons sanitaires. Ces trois pays ont dernièrement enregistré plusieurs cas de contamination d’une nouvelle version du variant Delta. L'émergence de ce nouveau variant fait craindre une transmissibilité encore plus forte.

