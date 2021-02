© Copyright : DR

Dans un communiqué, Casa Transport, maître d’ouvrage des projets Casatramway et Casabusway, annonce le démarrage des travaux d’infrastructures des troisième et quatrième ligne du tramway de Casablanca.

Ces projets viennent compléter l’offre de transport en commun en site propre, qui compte aujourd’hui deux lignes totalisant 47 km en service.

Concrètement, cette phase concerne les travaux de plateforme de tramway, de pose de la voie ferrée, d’installations des systèmes et des équipements d’énergie.

Ainsi, dès le 23 février 2021, les travaux seront lancés au niveau de 7 tronçons, à savoir:

• le boulevard Mohammed VI entre le boulevard de la Résistance et la rue d'Ifni

• le boulevard Mohammed VI entre les boulevards El Fida et Capitaine Driss El Messfioui

• le boulevard Idriss el Harti entre entre boulevard bd Al Jaoulane et l'avenue du 10 Mars 1982

• le boulevard Abdelkader Essahraoui entre le boulevard Idriss El Allam et l'avenue du 10 Mars 1982

• l'avenue du 10 Mars1982 entre l'avenue Abdelkader Essahraoui et la rue 1Bis

• l'avenue des Forces Auxiliaires entre les boulevards du Nil et Idriss El Allam

• le boulevard Oqba Ibnou Nafiaa à partir du boulevard Mohammed Jamal Eddora jusqu’au Terminus de la T4 au boulevard Oqba.

Les travaux devront se dérouler sur une période d’environ 8 mois pour chaque tronçon et jusqu’à la fin de 2023 pour la totalité des travaux, explique Casa Transport.

Dans ce communiqué, le maître d'ouvrage des projets de tramways et de bus à Casa précise que la circulation demeurera maintenue sur l'ensemble des axes, même si une réduction de la largeur des voies à la circulation ne pourra être évitée. Des passerelles pour piétons seront aménagées tous les 200 mètres environ et l’accessibilité est garantie à l’ensemble des habitations, bureaux et commerces.

Cette étape du projet sera suivie par d’autres étapes d’aménagement de façade à façade, de tests du matériel roulant et de marche à blanc, conclut le communiqué .