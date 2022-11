© Copyright : DGSN

Aux premières heures de la matinée de ce mercredi 9 novembre 2022, à Tikiouine, près d'Agadir, deux individus ont été arrêtés en possession de 40 ballots de haschisch, soit une tonne au total, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La police judiciaire d’Agadir a interpellé, ce mercredi 9 novembre 2022, sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), deux individus ayant déjà des antécédents judiciaires. Ils sont accusés de «possession de drogue» et de «trafic de drogue», indique la DGSN.

أكادير.. عملية أمنية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تسفر عن إجهاض محاولة لتهريب طن من مخدر الشيرا.

Agés de 31 ans et 34 ans, les mis en cause ont été arrêtés directement à leur arrivée dans la ville de Tikiouine. Il se trouvaient à bord d’un véhicule maquillé en taxi, porteur de fausses plaques d’immatriculation, indique la DGSN, qui souligne que la fouille menée à bord a permis de saisir 40 ballots de haschich, totalisant une tonne, de même que des armes blanches et une somme d'argent, qui proviendrait de cette activité criminelle.

Les deux prévenus se trouvent actuellement en garde à vue, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du Parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés, ainsi que d'éventuelles ramifications, conclut le communiqué de la DGSN.