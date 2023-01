© Copyright : Fadel Senna - AFP

La ville de Tétouan abritera, le 11 janvier 2023, le premier Forum national sur le rôle des juifs marocains dans l'enrichissement de la mémoire collective nationale. Ce forum sera marqué par le lancement du Centre de recherches et d'études sur l'histoire des juifs du Nord du Maroc.

Organisé par la commune de Tétouan et l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), avec le soutien de la préfecture de Tétouan, à l'occasion de l'anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance, ce forum sera marqué par le lancement du Centre de recherches et d'études sur l'histoire des juifs du nord du Maroc, dans l'objectif d'instaurer la culture hébraïque, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement constitue également l'occasion de lancer l'action commune sur l'archive des documents des juifs de Tétouan, que détient la commune, en partenariat avec la Maison de la mémoire d'Essaouira, le Centre international de recherches Haim et Célia Zafrani sur l'histoire des relations entre le judaïsme et l'islam, le Centre d'études et de recherches sur le droit hébraïque au Maroc, la Chaire de droit hébraïque à l'Université Mohammed V de Rabat et l'Association Essaouira Mogador.

Ce forum, qui verra la participation de chercheurs et d'académiciens du Centre d'études et de recherches sur le droit hébraïque au Maroc et de l'Université Mohammed V de Rabat, ainsi que des représentants de la Fédération sépharade du Canada, de la Fédération des sépharades du monde et d'autres personnalités, vise à promouvoir le rayonnement culturel et l'attractivité de Tétouan, qui constitue un lieu de rencontre, d'échanges et de métissage des cultures.

Au programme de ce forum figurent une leçon inaugurale sur «Le rôle des juifs dans l'enrichissement de la mémoire collective nationale», et l'inauguration de la Galerie de la Mémoire documentaire au siège historique de la commune de Tétouan «Al Azhar», qui présentera des documents rares des juifs de Tétouan.

Cet événement, qui incarne la volonté de la Commune de Tétouan et de l'UAE de renforcer les affluents de l'identité marocaine, sera marqué également par la signature de deux conventions de partenariat pour la conservation des documents des juifs de Tétouan et la réalisation d'études sur la communauté juive de Tétouan, en plus d'une visite à l'ancienne médina et au cimetière juif de Tétouan.