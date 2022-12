© Copyright : DR

Kiosque360. Des étudiants de la faculté Abdelmalek Saadi de Tétouan ont appelé le président de cet établissement à ouvrir une enquête au sujet d’une étudiante qui a réussi deux concours qui se sont déroulés simultanément. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Des étudiants de la faculté Abdelmalek Saadi de Tétouan ont appelé, jeudi dernier, le président de cet établissement à ouvrir une enquête sur le cas d’une étudiante qui a réussi deux concours d’accès à deux masters qui se sont déroulés le même jour, à la même heure.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (24 et 25 décembre), que le nom de l’étudiante a été affiché sur la liste des étudiants admis en master de gestion des ressources humaines et de finance, audit et contrôle de gestion. Sauf que les deux examens ont eu lieu le samedi 26 novembre à 11 heures dans des amphithéâtres différents.

Les étudiants contestataires ont demandé au président de la faculté de «constituer une commission neutre pour enquêter sur la réussite de cette étudiante. Ils appellent, en outre, à vérifier les rapports réalisés sur le déroulement des examens et à réviser le système de notation ainsi que l’ensemble des détails liés au respect du principe d’égalité des chances».

Le quotidien Al Akhbar souligne que de son côté, le président de la branche «économie et gestion» de la faculté des sciences juridiques et économiques de Tétouan a nié les faits, précisant «que des problèmes techniques et organisationnels ont provoqué un décalage de près d’une heure entre les deux examens. C’est ce qui a permis à l’étudiante en question, et à plusieurs de ses camardes, de passer les deux concours».

D’ailleurs, ajoute le même intervenant, ce genre de chevauchement se produit fréquemment et il est tout à fait normal pour les professeurs de la faculté des sciences juridiques et économiques.