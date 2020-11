© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Une commission du ministère de la Santé s’est rendue à l’hôpital Mohammed V de Meknès pour enquêter sur une tentative de viol sur une infirmière. Le mis en cause est un vigile qui se serait fait passer pour un radiologue auprès de la victime, qu'il a agressée.

Une commission d’inspection du ministère de la Santé s’est rendue, en début de semaine, au centre hospitalier Mohammed V de Meknès pour enquêter sur la tentative de viol d’une infirmière. Le mis en cause serait un vigile qui a été mis en détention préventive sur ordre du parquet. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 12 novembre, que l’infirmière, qui exerce dans un hôpital à Azrou, avait été infectée par le Covid-19 et s‘était déplacée à l’hôpital de Meknès pour subir des examens radiologiques. Selon les propos de la plaignante, c'est le prévenu qui s’est occupé de lui faire un dépistage pulmonaire par scanner thoracique, avant de tenter de la violer.

Selon les premières informations, les membres de la commission d’inspection du ministère de la Santé ont visionné les caméras de l’hôpital et entendu les personnels de l’hôpital Mohamed V. Ils ont notamment vérifié si le suspect exerçait réellement dans le service de radiologie. La direction de l’hôpital a d’ailleurs affirmé que les vigiles n’avaient pas le droit d'accéder à ce pavillon et souligné que des équipes médicales et des techniciens spécialisés supervisaient ce service. Pourtant, aussi bien dans ses messages postés sur les réseaux sociaux que dans ses déclarations aux enquêteurs de la police judiciaire, l'infirmière affirme que c'est bel et bien le vigile qui l’a accueillie dans le service de radiologie.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que l’infirmière a d'abord cru que le mis en cause faisait partie de l’équipe médicale, puisqu’il lui a conseillé de monter au quatrième étage pour montrer le cliché de la radio au médecin. Toujours selon ses dires, le prévenu l’a accompagnée mais, arrivée au troisième étage, elle a soudain eu des doutes sur les intentions de l’homme en découvrant que les bureaux étaient désertés.

L’infirmière a alors tenté de prendre la fuite mais le vigile l’a rattrapée et a tenté de l’agresser. L’infirmière a fini par porter plainte et le présumé coupable a été placé en garde à vue avant sa mise en détention préventive. Il est poursuivi pour tentative de viol.