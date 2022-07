© Copyright : MAP

Le deuxième versement des bourses d'études aux bénéficiaires du programme Tayssir a débuté mardi 19 juillet et se poursuivra jusqu'au 19 août prochain, a annoncé le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports.

Afin de garantir la réussite de cette opération et son bon déroulement, conformément au calendrier établi, le ministère invite les familles concernées à entrer en contact avec les établissements scolaires afin d'obtenir des récépissés de paiement et des informations sur l'agence et la date de retrait.

Les bénéficiaires sont tenus de présenter la Carte d'identité nationale (CIN) pour bénéficier de leur bourse, dans le respect du calendrier déjà établi pour les établissements bénéficiaires.

Ce programme fournit un appui financier aux familles pauvres, en vue de limiter la déperdition scolaire, à partir de la lutte contre certains facteurs qui empêchent l'accès de leurs enfants à l’enseignement obligatoire, en leur versant de façon régulière une bourse de scolarité.

Le programme vise en particulier les communes rurales et certaines communes urbaines où le taux de pauvreté et la déperdition scolaire sont élevés.