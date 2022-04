© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de l’Intérieur ont surpris les multi-détenteurs d’agréments. En effet, désormais, la location de plus d’un agrément par personne est interdite.

C’est l’heure du ménage dans le secteur des taxis. En effet, depuis cette semaine, le ministère de l’Intérieur s’attaque au cumul des agréments, rapporte Assabah dans son édition du vendredi 29 avril. Le journal indique ainsi que les différents services relevant de l’Intérieur ont cessé, depuis lundi dernier, d’accepter les dossiers de location des agréments quand ceux-ci sont gérés par une seule et même personne. Ils ont donc imposé aux professionnels de se limiter à un seul agrément par personne, à condition de disposer, bien entendu, d’un permis de confiance.



La même source explique que ceux qui souhaitent malgré tout bénéficier de la location de plusieurs agréments n’ont désormais d’autre choix que de constituer des sociétés et de déposer les dossiers aux noms de celles-ci. Assabah ajoute que la mise en application de ces nouvelles mesures en a surpris plus d’un. En effet, tous ceux qui disposaient déjà d’agréments en location se sont systématiquement vu refuser leurs dossiers pour de nouvelles locations, ou pour le renouvellement d’anciennes. Pour gérer plusieurs agréments en même temps, ils n'ont plus d'autre alternative que de se transformer en personnes morales.



Des sources préfectorales citées par le quotidien rapportent d'ailleurs que des réunions ont dernièrement été organisées avec les chefs des différents services relevant de l’Intérieur et impliqués dans cette procédure. Des formations ont également été dispensées à l’ensemble des intervenants afin de mettre en place les dispositions prises par le département pour la gestion de ce secteur.



Par ailleurs, le journal fait remarquer que les changements introduits cette semaine interviennent quelques jours à peine après l'intervention d'un parlementaire qui a dénoncé un scandale devant le ministre du Transport. Il s’agissait, en l'occurrence, d’un Conseiller représentant l’Union marocaine du travail (UMT) qui a indiqué qu'une seule personne, détentrice de 200 agréments, pouvait bénéficier d’une aide substantielle de 320.000 dirhams, dans le cadre des récentes mesures de soutien des transporteurs mises en place par l’Etat.



Selon des sources interrogées par le quotidien, la nouvelle initiative du ministère de l’Intérieur devrait mettre de l’ordre dans ce secteur où il règne une anarchie dans la gestion des agréments. Non seulement ces nouvelles dispositions devraient permettre un meilleur ciblage des aides dédiées aux transporteurs, mais elles devraient également aider à lutter contre l’évasion fiscale dans ce secteur.