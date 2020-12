Quatre bijoutiers de Taroudant et un cinquième d’Inezgane viennent d’être arrêtés par la police judiciaire d’Inezgane et placés en garde à vue, en attendant d’être déférés devant le parquet compétent. Ces bijoutiers réputés dans les villes de Taroudant et d’Inezgane seraient impliqués dans l’achat de bijoux et autres objets précieux volés, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition du mardi 8 décembre. Leur arrestation est intervenue suite à la mise hors d’état de nuire d’un «couple», un homme de 44 ans et sa complice de 38 ans, qui étaient spécialisés dans le cambriolage des maisons dans différents quartiers de la ville d’Inezgane.

L’affaire, précisent les sources du quotidien, a éclaté lorsqu’un citoyen a déposé une plainte auprès du parquet de la ville d’Inezgane suite au cambriolage de sa demeure, durant le mois de novembre dernier. L’enquête ouverte alors par les éléments de la police judiciaire de la ville, sous la supervision du parquet compétent, a permis l’identification du principal mis en cause dans cette affaire et son arrestation. Il a été appréhendé dans la zone de Tarraste, font savoir les sources du quotidien.

Par la suite, les investigations ont conduit les enquêteurs à mettre la main sur le butin qui était dissimulé chez l’amie du principal mis en cause. La perquisition de sa demeure a abouti à la saisie de plusieurs bijoux, de téléphones portables et d'une somme d’argent en devises et en dirhams. L’homme et sa compagne ont ainsi été placés en garde à vue en attendant l’achèvement de l’enquête, afin d’élucider toutes les affaires dans lesquelles ils seraient impliqués. «Le couple» sera jugé pour cambriolage et autres chefs d’accusation qui seront retenus contre lui selon les résultats de l’enquête, tandis que les bijoutiers seront poursuivis pour recel.