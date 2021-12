© Copyright : DR

Kiosque360. Les gendarmes d’Ouled Taima, dans la province de Taroudant, ont arrêté un dangereux malfaiteur impliqué dans plusieurs crimes: vols, viols, trafic de drogue, agressions sous la menace d’une arme blanche... Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Les services de la gendarmerie d’Ouled Taima, dans la province de Taroudant, ont mis hors d’état de nuire un dangereux criminel auteur de vols, de viols et d’agressions physiques. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 2 décembre, que la violence du prévenu a semé la panique parmi les habitants et donné du fil à retordre aux services de police et de gendarmerie qui le traquaient depuis longtemps. D’ailleurs, le mis en cause faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt à l’échelle nationale pour les motifs précités, ainsi que pour trafic de drogue et de mahia et coups et blessures sous la menace d’une arme blanche.

Selon des sources proches de l’enquête, l’accusé serait également impliqué dans une attaque contre les fidèles d’une mosquée et le viol de sa propre sœur, alors qu’il était sous l’effet de la drogue. Activement recherché par les services de police et de la gendarmerie, l’homme a néanmoins réussi à poursuivre ses méfaits en se déplaçant constamment et en multipliant les cachettes. Finalement, c’est la plainte déposée pour viol par sa sœur qui a mis les enquêteurs sur une piste. Ils ont ainsi délimité le territoire où il opérait avant de lui tendre un piège pour l’arrêter.



Le quotidien Assabah rapporte que les perquisitions effectuées dans la maison du présumé coupable ont permis de saisir plusieurs armes blanches, de différentes tailles, qu’il utilisait pour agresser ses victimes. Les gendarmes ont de même découvert de grosses quantités de Mahia (eau de vie) prêtes à être commercialisées. L’accusé a été placé en garde à vue pour être soumis à une enquête approfondie et confronté à plusieurs victimes qui ont confirmé leurs plaintes après avoir été informées de son arrestation. Les services judiciaires de la gendarmerie devront faire le décompte de tous les crimes qu’il a commis et déterminer le nombre de ses victimes avant de le déférer devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Agadir.