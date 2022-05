© Copyright : mohamed Elkho-Le360

La Police judiciaire de Tanger a, après avoir reçu des informations précises des services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, interpellé ce dimanche 1er mai 2022 un individu âgé de 60 ans pour son implication présumée dans la confection et l’acheminement d'embarcations à des réseaux d’immigration illégale.

Le prévenu a été arrêté pour avoir aménagé un entrepôt dans sa maison, dans le quartier Mesnana à Tanger, en atelier pour la confection, l’assemblage et l’équipement d’embarcations pneumatiques utilisées dans les opérations de l'immigration clandestine par voies maritimes, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

Les perquisitions effectuées dans cet entrepôt se sont soldées par la saisie de 15 canots pneumatiques, 18 moteurs de divers volumes et capacités, et d'une série d’outils utilisés dans l’assemblage et l’entretien de ces moteurs, ainsi que d’autres équipements utilisés dans la navigation maritime, précise le communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'identifier d’autres complices éventuels et d'élucider les ramifications potentielles de ces actes criminels, ajoute le communiqué.