C'est un drame qui a secoué, aux premières heures de ce samedi 5 novembre 2022, Tanger. Un étudiant, en 4e année à la Faculté des sciences et technologies, a été retrouvé égorgé dans la maison qu’il louait, seul, à Mesnana. Une enquête a été ouverte par la police, sous la supervision du parquet, pour élucider les circonstances de ce meurtre.

Selon des sources locales, c’est la famille du défunt qui a signalé ce crime, lorsqu'elle est venue de Larache pour lui rendre visite, afin de lui demander les raisons pour lesquelles il ne répondait plus à ses appels depuis la veille au soir, vendredi 4 novembre 2022.

Le corps de la victime a été transféré à la morgue de l’hôpital Duc de Tovar.

Le parquet de Tanger a ordonné une enquête urgente pour élucider les circonstances de ce crime odieux qui a secoué le quartier de Mesnana dans la ville du Détroit.