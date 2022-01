Tanger: sept écoles fermées à cause du Covid-19

Une classe vide. (Photo d'illustration)

Au total, et à la date de ce vendredi 21 janvier 2022, sept établissements scolaires ont été fermés à Tanger à cause de l’apparition de cas de contamination au Covid-19 parmi les élèves et le corps pédagogique. Les détails.

Les cours en présentiel ont été suspendus pour une semaine, à partir de ce vendredi 21 janvier, à l’école primaire Al Andalous. Les cours reprendront, selon les sources contactées par Le360, dans une semaine. Cette décision, prise par la délégation provinciale de l’éducation nationale, est motivée par l’apparition de plusieurs cas de contamination au Covid-19 parmi les élèves et le corps pédagogique. Année scolaire 2021-2022: oxymétrie, aération des classes, enseignement à distance... Les instructions de Benmoussa Au total, avec cette nouvelle fermeture, le nombre d’établissements scolaires ayant fermé leurs portes est de sept entre écoles primaires, collèges et lycées, dans le public comme dans le privé. Jeudi 20 janvier, par exemple, le lycée Fahd Ibn Abdelaziz a été fermé après la contamination de plusieurs élèves et enseignants. Nos sources indiquent que la plupart des établissements scolaires concernés ont opté pour des cours dispensés à distance.

Par Said Kadry