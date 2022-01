© Copyright : MAP

Suite à l'apparition de plusieurs cas de contamination au variant Omicron dans plusieurs écoles au Maroc, le ministère de l'Education nationale a envoyé une circulaire aux directeurs d'établissements publics et privés afin de leur rappeler la marche à suivre pour gérer le reste de l'année scolaire 2021-2022.

Le ministre de l’Education nationale et des Sports, Chakib Benmoussa, vient d’adresser une circulaire aux directeurs d’académies et aux inspecteurs afin de leur rappeler les directives pour gérer le reste de l’année scolaire.

Le document diffusé ce lundi 3 janvier 2022, et dont Le360 a obtenu copie, rappelle le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique dans un contexte marqué par la présence du variant Omicron au Maroc et par la vitesse de propagation du virus ainsi que l’apparition de plusieurs cas de contamination dans les écoles.

La circulaire du ministère de l’Education nationale informe les directeurs d’école et le staff pédagogique de la nécessité de mesurer la saturation en oxygène des élèves de manière régulière. Les écoles seront à priori équipées d’oxymètre de pouls, en plus du thermomètre digital. Le document ne précise pas qui sera chargé de mesurer cette saturation en oxygène chez les élèves, ni à quelle fréquence.

La circulaire insiste également sur l'implication des élèves dans l'aération des salles de classes toutes les heures.

Que ce soit dans les établissements publics ou privés, l’enseignement à distance sera adopté en cas de fermeture d’une école lorsqu’il y a des cas de contamination au Covid-19. Le lycée Abidar El Ghifar, à Rabat, a d’ailleurs été fermé il y a une semaine après l’apparition de cas du variant Omicron au sein de cet établissement.

La fermeture d'une école est imposée dès que 10 cas de Covid-19 y sont répertoriés, et ce, pour 7 jours. De plus, dès qu'un membre de l'administration ou du corps enseignant est testé positif, il est isolé pendant 7 jours et ses cas contacts sont surveillés tout au long de cet isolement.

L’enseignement à distance continuera donc à être l’exception. Toutefois, les professeurs sont appelés à renforcer leurs connaissances technologiques et à améliorer leurs méthodes en matière de cours numériques, afin d'être opérationnels en cas de fermeture de leur établissement.

Réduire la fracture numérique et garantir l’équipement des élèves, autant les filles que les garçons, que ce soit en ville ou dans le monde rural, ont également été préconisés dans cette circulaire.