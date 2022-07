© Copyright : Said Kadry / Le360

Jad Abjiou, 18 ans, est un élève autiste de Tanger qui a obtenu son baccalauréat avec mention bien. Sa mère, Loubna, se dit fière du défi que son fils a su relever et souligne qu'il faut accorder de la confiance aux autistes et que c'est ainsi qu'ils réussissent.

Après Karim Benabdesslam, 30 ans, premier autiste marocain à avoir décroché son doctorat, voici que tout le monde parle de Jad Abjiou, 18 ans, autiste également, qui vient d’obtenir son baccalauréat sciences physiques, option français, avec mention bien.

Elève dans une école privée de Tanger, Jad s’est dit très heureux d’avoir pu et su relever ce défi et d’avoir décroché son baccalauréat. «Je suis très content d’avoir eu mon bac et je tiens à remercier toute l’équipe de mon école, le directeur général et le surveillant général, mes camarades et mes professeurs», a-t-il déclaré dans son discours lors de la cérémonie de remise des diplômes, en présence de ses parents.

Loubna, sa mère, a eu du mal à retenir ses larmes tant son bonheur était immense. «Je suis très heureuse que mon fils ait pu obtenir son baccalauréat. C’est un grand jour pour nous et nous sommes très fiers de lui, car il a réussi à suivre son parcours scolaire. Il faut savoir que les élèves autistes ont beaucoup de compétences et de talent. Il faut juste leur faire confiance. Avec de la confiance et des efforts, ils réussissent. Ils peuvent obtenir le baccalauréat et poursuivre leurs études supérieures», a-t-elle déclaré pour Le360.

Loubna a ajouté que le travail qui a été fait en partenariat avec l’école a porté ses fruits. A propos des études supérieures, la mère de Jad Abjiou souligne qu’une concertation aura lieu avec les cadres pédagogiques de l’école pour le choix de l’établissement le plus adapté où Jad pourra poursuivre son parcours scolaire à partir de la rentrée prochaine.