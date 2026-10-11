Tanger Med: saisie de plus de 3,5 tonnes de résine de cannabis dissimulées dans des produits agricoles

Les éléments de la Sûreté nationale opérant au port de Tanger Med, en coordination avec les services de la douane, ont réussi, aux premières heures de la matinée de ce dimanche 11 octobre, à déjouer une tentative de trafic de 3 tonnes et 565 kilogrammes de chira (résine de cannabis).

Saisie de 3 tonnes et 565 kg de résine de Cannabis ce 11 octobre 2026 au port Tanger Med.

L’opération de contrôle frontalier, à laquelle a été soumise un camion de transport international de marchandises immatriculé au Maroc, a permis de découvrir les cargaisons de stupéfiants dissimulées à l’intérieur de caisses chargées de produits agricoles, soigneusement emballées pour faciliter l’opération de trafic.

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Le chauffeur du poids lourd, un ressortissant marocain âgé de 35 ans, a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider tous les éléments de cette affaire et démanteler les éventuelles ramifications nationales et internationales de ce réseau criminel.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus et continus déployés par les différents services de sécurité aux postes frontières nationaux pour lutter contre les réseaux de trafic international de drogues et de substances psychotropes.