Tanger: les récentes pluies apportent joie et bonheur aux habitants et aux agriculteurs

Il a plu à Tanger, des précipitations qui soulagent les habitants, ainsi que les agriculteurs.

© Copyright : Saïd Kadry / Le360

Tanger, Tétouan et Chefchaouen ont été bien arrosées par les précipitations du mercredi 2 et jeudi 3 mars 2022, lesquelles ont apporté de la joie et de l’espoir aux habitants et agriculteurs. Le360 est allé à leur rencontre pour recueillir leurs impressions.

L’espoir des habitants de Tanger, Tétouan et Chefchaouen renaît, avec les dernières pluies dans la région. Ils espèrent que ces précipitations seront suffisamment conséquentes pour alimenter les sources d’eau et la nappe phréatique, fortement impactées par le recul de la pluviométrie. Le360 est allé à la rencontre des habitants de Tanger. Ils n’ont pas caché leur émotion, exprimant leur joie après ces récentes précipitations, et ont unanimement remercié le Tout-Puissant pour ces pluies bienfaitrices, qui pourraient sauver la saison agricole. «Dieu merci, ces pluies nous ont fait du bien. Les agriculteurs seront soulagés par l'abondance de ces précipitations. Que Dieu nous soit en aide», déclare un habitant. Un autre résident de la ville souligne, de son côté, que l’espoir d’une campagne agricole plus prometteuse renaît avec ces pluies, tout en implorant Dieu que ces précipitations se généralisent à l’ensemble du territoire national. La rareté des pluies inquiète: les agriculteurs en appellent au soutien du gouvernement Les provinces d’Al Hoceïma, Ouazzane et Larache ont quant à elles connu de fortes pluies accompagnées de vents violents, entraînant une baisse de la température et une accumulation d’eau sur certaines routes et vallées. Pour les agriculteurs de la province Fahs-Anjra, subdivision à dominante rurale de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, ces pluies salvatrices sont arrivées à une période très critique, espérant qu’elles auront un impact positif sur l’état des cultures et des parcours pâturés par le bétail. Les hauteurs de pluie relevées en millimètres et établies par la Direction générale de la météorologie du jeudi 3 mars à 6h00 à ce vendredi 4 mars à 6h00, sont de 5 mm pour Chefchaouen et Tétouan, de 4 mm pour Tanger et de 3 mm pour Al Hoceïma.

Par Said Kadry