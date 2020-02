© Copyright : DR

Six élèves mineures ont été transportées d’urgence, ce samedi matin du 29 février, à l’hôpital Mohammed V de Tanger. Elles avaient ingurgité des comprimés psychotropes. Les détails.

Le corps enseignant, les élèves et les habitants de la capitale du Détroit ont été secoués, aujourd’hui, par un fait divers par comme les autres. Six fillettes, entre 11 et 14 ans, ont été prises d’un profond malaise à l’entrée de leur école située dans la région de Baranis Al Kadima, ont confié des sources pour Le360.

Leur état santé laissait craindre le pire tellement elles étaient mal en point. Deux d’entre elles se sont même évanouies.

Les responsables de l’établissement scolaire, ébahis par une telle situation, ont vite fait appel aux services de l’ordre et à la protection civile. Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour qu’une ambulance arrive sur les lieux et transporte les concernées aux urgences de l’hôpital Mohammed V.

Le diagnostic de médecins a révélé que les fillettes avaient pris des comprimés psychotropes. Elles ont subi les soins nécessaires avant de se remettre et de pouvoir quitter l’hôpital, soulignent nos sources.

Mais les choses n’en sont pas restées là, puisque la police judiciaire de la préfecture de police, alertée par ce fait désolant, a ouvert une enquête.

Affaire à suivre, donc.