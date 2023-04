Tanger: le Foundouk des bijoutiers réhabilité pour 8 millions de dirhams

Le Foundouk des bijoutiers, niché au creux de l’ancienne médina de Tanger, vient d’être intégralement réhabilité. L’espace regroupant 32 magasins était dans un état de délabrement avancé, nécessitant une intervention urgente pour permettre aux artisans commerçants qui y sont installés de reprendre au plus vite leur activité, et ce dans de meilleures conditions.

Au total, c’est une enveloppe budgétaire de huit millions de dirhams qui a été débloquée pour ce projet de rénovation, conduit par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN).

«Ces commerçants se trouvaient dans une situation des plus précaires, et il fallait absolument lancer cette réhabilitation le plus rapidement possible», confirme Hamid Belkhou, chef de projet au sein de l’APDN interrogé par Le360.

Ce responsable rappelle d’ailleurs que la rénovation du Foundouk des bijoutiers s’intègre dans un projet global, comprenant la réhabilitation et la mise en valeur de plusieurs Foundouks dans le quartier historique de la ville de Tanger.