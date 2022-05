© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

A Tanger, le ramadan devient une occasion de se livrer à des activités physiques. Sur les plages, le beach-soccer, une sorte de football sur le sable, se développe. Les jeunes Tangérois organisent des matchs et se divertissent en fin d'après-midi, juste avant d'aller rompre le jeûne.

Les jeunes Tangérois sont nombreux à jouer au beach-soccer, un sport qui se pratique à la plage. L'idéal pour les passionnés de football, qui, en ce ramadan, organisent des parties sur le sable de la baie de Tanger.

«C’est une activité que nous pratiquons presque chaque jour. Dans cette chaleur, la plage est l’endroit idéal pour se retrouver avec d’autres sportifs, et jouer dans des conditions agréables et un climat plutôt tempéré. Après le match, nous nous jetons à l’eau et nous profitons d’une bonne baignade avant la rupture du jeûne», raconte Mohammed Achkouk, un jeune Tangérois que Le360 a interrogé.

Des attroupement se forment tout autour des joueurs de beach-soccer et de nombreux badauds viennent admirer leurs performances, histoire de s’occuper avant le ftour.

La baie de Tanger devient ainsi, en cette fin de ramadan, le point de rendez-vous des habitants, qui y passent des heures à marcher et se divertir.

Certains viennent respirer l'air marin avec leurs enfants, et d’autres jouent au beach-soccer, ou s'y initient.