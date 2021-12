Tanger by night.

© Copyright : DR

Les autorités de la ville de Tanger ont décidé de fermer à minuit, à compter de ce mardi 21 décembre à 23h59 et jusqu’à nouvel ordre, les cafés, bars et restaurants, a appris Le360 de source sûre.

Destination touristique par excellence, spécialement durant cette période de fin d’année, Tanger va voir ses cafés, restaurants et bars fermer de minuit à 6h00, et ce pour une durée indéterminée. La décision a été prise ce mardi 21 décembre par les autorités de la ville et entrera en vigueur à compter de ce soir minuit.

A la publication de ces lignes, les agents d’autorité sillonnent la ville pour informer les commerçants concernés du contenu du nouvel arrêté de la wilaya de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima.

La fermeture des cafés, bars et restaurants de Tanger intervient au lendemain de la sortie du communiqué dans lequel le gouvernement a annoncé une série de mesures qui seront appliquées la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, en vue de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Il s'agit de:

- l'interdiction de toutes les célébrations du Nouvel An;

- l'interdiction d’organiser des soirées et programmes spéciaux dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques;

- la fermeture des restaurants et des cafés à 23h30;

- le couvre-feu nocturne dans la nuit du Nouvel An de 00h00 à 06h00.

Le gouvernement a affirmé que le danger de propagation de la pandémie persiste et que la conjoncture actuelle exige le respect strict, par l’ensemble des citoyennes et citoyens, de toutes les directives des autorités publiques et de toutes les mesures de précaution décrétées par les autorités sanitaires.