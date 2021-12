© Copyright : DR

Kiosque360. Les barons de la drogue tombent les uns après les autres dans les filets des services sécuritaires à Tanger. Depuis la saisie d’une grande quantité de drogue et le crash d’un avion léger transportant de la drogue, l’enquête se poursuit afin de neutraliser tout le réseau. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Al Akhbar.

La guerre contre la drogue et ses barons se poursuit dans la région de Tanger. En effet, depuis la saisie d’une grande quantité de drogue dans la commune de Had Gharbia au sud de la ville et l'atterrissage forcédans le village d'El Aouama, à environ 30 kilomètres au sud-est de Tanger d’un avion léger utulisé dans le trfaic de stupéfaints, les investigations de la brigade nationale de la gendarmerie royale se poursuivent afin de neutraliser tout le réseau impliqué dans ces affaires. Surtout que plusieurs barons de la drogue ont disparu dans la nature, en se réfugiant dans la région de la ville de Tanger et les environs de Larache, fait remarquer le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 28 décembre.

Dans le cadre de cette enquête ouverte et pilotée depuis l'État-major de la gendarmerie royale à Rabat, une descente a été effectuée vendredi dernier dans une luxueuse villa située dans la zone de Malabata à Tanger. L’opération, qui s’est soldée par l’arrestation d’un notoire baron de la drogue, complice d’un autre déjà neutralisé par les services sécuritaires, a permis la saisie de sommes d’argent importantes provenant du trafic de drogue.

La personne arrêtée, propriétaire d’un complexe touristique dans la région, aurait des liens avec la drogue saisie dans la commune de Had Gharbia. Il aurait également un lien avec l'avion léger transportant de la drogue, indiquent les sources du quotidien.

Ces opérations ont été déclenchées depuis l’affaire des 12 tonnes de drogue saisies lundi 20 décembre 2021, près de Tanger, quand un commando spécial de la gendarmerie royale a arrêté un présumé baron de la drogue et saisi dans sa luxueuse villa plusieurs millions de dirhams en devises nationale et étrangère.

Les enquêteurs, poursuit le quotidien, ont également lancé des mandats d'arrêt à l’encontre des complices de ce baron notoire, qui possède plusieurs biens immobiliers dans la ville, en plus d’une entreprise spécialisée dans la commercialisation des eaux gazeuses. Les installations de cette entreprise sont également ciblées par l’enquête pour voir si les trafiquants les exploitent à des fins de trafic de drogue. Cette enquête, qui se poursuit toujours, n’a pas encore livré tous ses secrets.